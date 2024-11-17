Пономарёв: «Зачем же так унижаться? Ещё и деньги платить игрокам Брунея?!»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о предстоящем товарищеском матче с Сирией.

- Вы говорили, что не будете смотреть матч с Брунеем…

- Все-таки посмотрел. Но только первый тайм! Дальше не смог. Ну что там можно анализировать? Никакая игра! Никому такие матчи вообще не нужны! Пригласите кого-то с островов Зеленого мыса тогда еще…. Ну зачем мы так унижаемся? Еще и все оплачиваем игрокам Брунея! Вы чего? Деньги им даем какие-то… Они по кабакам спокойно ходят. Как это? Стыдно! Разве можно так унижаться? Это они нас должны упрашивать к ним приехать, а не мы – их. Не понимаю я такой политики.

- С Сирией-то будете матч смотреть?

- Да, собираюсь. Она какая в рейтинге?

- 93-я.

- Ну вот. Хоть в сотню входит.

- Но за Сирию не выйдет семь игроков основы.

- Ах, вон оно что… А почему?

- Разные причины.

- Кто-то не хочет сюда приезжать. Не знаю… Такие времена.

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- Сколько Россия забьет в этом матче?

- Если семерых основных игроков у них не будет, то мячей пять-шесть должны наши забить. А знаете, что мне еще не понравилось во встрече с Брунеем?

- Что же?

- Ну забивают наши гол… Так чего же вы радуетесь? Ребята, чего вы прыгаете, целуетесь… Снисходительнее надо быть! Ну кто перед вами? Показуха какая-та! Батюшки, кому забили?.. Да во дворе пацаны лучше играют!

- Зато рекорд установили.

- Да ну… Кому он нужен, этот рекорд? Еще бы Дзюбу выпустили. Он бы пять наколотил. Стал бы лучшим бомбардиром в истории сборной.

- В этом вопросе вы Карпина понимаете?

- Конечно. Карпин хорошо сказал: пусть Дзюба сыграет против Кержакова. Один на один. Это мне понравилось (смеется)

Александр Сычёв