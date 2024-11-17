Онопко: «Атмосфера помогает сборной России»

Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко высказался о предстоящем матче против Сирии. По словам Онопко, он ожидает увидеть заполненный стадион в Волгограде.

«Ждём аншлаг на матче в Волгограде. Уверен, будет полный стадион. Даже на ветеранов пришло 30 тысяч. Это показатель, что в Волгограде любят футбол. Атмосфера помогает нам! Футбол объединяет и даёт мир, спокойствие», - цитирует Онопко «Спорт-Экспресс».

Товарищеский матч сборных России и Сирии состоится во вторник, 19 ноября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в пятницу сборная России в Волгограде разгромила Бруней со счётом 11:0.