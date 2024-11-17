Адамов описал Карпина в трёх словах

Защитника сборной России Арсена Адамова попросили в трёх словах описать главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Справедливый. Харизматичный. Смелый», - сказал Адамов, чьи слова приводит «РБ Спорт».

В настоящий момент Валерий Карпин готовит сборную России к товарищескому матчу против Сирии. Команды сыграют во вторник, 19 ноября. Стартовый свисток в Волгограде прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Добавим, что в пятницу сборная России в Краснодаре разгромила Бруней со счётом 11:0. В условиях санкций команда Валерия Карпина сейчас может проводить только товарищеские игры.