Вратарь Сирии: «Россия – это серьёзный соперник»

Голкипер сборной Сирии Максим Сарраф дал комментарий о предстоящем товарищеском матче против России. Сарраф, который имеет российские корни, ожидает хорошего футбола, указав при этом на уровень соперника.

«Ожидаю увидеть красивую и качественную игру. Все понимают, что Россия – это серьёзный соперник, будет непростой матч. Но важно наигрывать свои схемы и свою тактику», - цитирует Саррафа «Спорт-Экспресс».

Максим Сарраф также отметил, что пока не знает, выступит ли в матче против России.

Товарищеский матч сборных России и Сирии состоится во вторник, 19 ноября. Стартовый свисток игроки и болельщики в Волгограде услышат в 19:30 по московскому времени.