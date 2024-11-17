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Карпин объяснил отъезд шести игроков из сборной России

17 Ноября 2024 • 14:41 Комментировать
РОССИЯ
...
Сирия
19.11 19:30

Сборная России отправилась в Волгоград на товарищеский матч против Сирии. Было объявлено, что состав команды покинули шесть футболистов. Рулевой российской сборной Валерий Карпин дал комментарий на этот счёт.

«Не видим смысла везти из Краснодара 29 футболистов на одну игру. Тренерский штаб не планировал включать в заявку на товарищеский матч с Сирией некоторых игроков, которые принимали участие во встрече с Брунеем, поэтому они возвращаются в расположение своих клубов», - слова Карпина приведены на сайте РФС.

Карпин также отметил, что отъезд защитника ЦСКА Игоря Дивеева связан с медицинскими показателями.

Товарищеский матч сборных России и Сирии состоится в Волгограде 19 ноября. Игра стартует в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что в пятницу соперником сборной России была скромная сборная Брунея. Борьбы на футбольном поле не получилось – команда Валерия Карпина забила одиннадцать безответных голов (11:0). Эта победа стала самой крупной в истории российской национальной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России

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