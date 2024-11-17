Шесть футболистов покинули сборную России

Сборная России отправилась в Волгоград, где во вторник проведёт товарищеский матч против Сирии. Пресс-служба команды сообщает об отъезде из сборной сразу шести футболистов. В этот список вошли Станислав Агкацев, Александр Черников, Игорь Дивеев, Никита Кривцов, Иван Обляков и Фёдор Чалов.

Матч между сборными России и Сирии состоится во вторник, 19 ноября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что в пятницу сборная России играла против Брунея. Команда Валерия Карпина не заметила сопротивления и победила со счётом 11:0. Это рекордный счёт для сборной России.