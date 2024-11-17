Сборную России покинет форвард

Сборная России разнесла Бруней со счётом 11:0 и теперь готовится к товарищескому матчу против Сирии. Эту игру пропустит нападающий Фёдор Чалов. 26-летний футболист вернётся в расположение греческого ПАОКа, о чём рассказывает «РИА Новости».

Отметим, что в матче против Брунея Чалов провёл на футбольном поле 60 минут. Забить форварду не удалось.

Если говорить о клубном уровне, то в сезоне 2024/2025 Фёдор Чалов провёл за ПАОК 17 матчей. В них нападающий записал на свой счёт один гол и два голевых паса на партнёров.

Товарищеский матч сборных России и Сирии пройдёт в Волгограде во вторник, 19 ноября.