Глебов: «После игры с Брунеем Карпин даже не заходил в раздевалку»

Полузащитник сборной России Данил Глебов поблагодарил футболистов национальной команды Брунея после товарищеского матча (11:0). По словам игрока «Ростова», соперники старались играть в свой футбол, несмотря на то, что у них мало что получалось. При этом у подопечных Валерия Карпина не было проблем с настроем. Тем не менее, после игры тренер отсутствовал в раздевалке.

— По‑моему, [Валерий Карпин] даже не заходил в раздевалку. Может быть, будет «разбор полетов» на базе, - заявил Глебов «Матч ТВ».

Напомним, что в следующем матче сборная России сыграет против сирийских соперников.