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Глушаков рассказал, что думает о матче России и Брунея

17 Ноября 2024 • 09:28 Комментировать

Бывший футболист столичного «Спартака» Денис Глушаков поделился мыслями о недавнем товарищеском поединке сборных России и Брунея. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 11:0 в пользу хозяев.

«Нужно ли сборной играть с командами уровня Брунея? Это сборная России. Что тут ещё делать? Надо с кем-то играть. Ну выбрали такого соперника - кто согласился играть, тот и играет», - передают слова Глушакова «Известия».

На вторник, 19 ноября, у сборной России запланирована еще одна товарищеская встреча. Противостоять подопечным Валерия Карпина будет национальная команда Сирии. Игра пройдет на стадионе в Волгограде.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Денис Глушаков сборная Брунея ещё теги
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