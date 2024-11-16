Сборная легионеров чемпионата России обыграла бы сборную России

Сборная России достаточно долго выбирала соперников в текущий сбор. В итоге остановилась на национальных командах Сирии и Брунея, хотя было мнение, что стоит поискать и более серьёзные варианты, среди которых предполагалась сборная легионеров РПЛ. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» составляет символическую сборную легионеров РПЛ и прогнозирует её результат в матче против сборной России.

Вратарь и защитники

Сразу отметим, что символическую сборную будем составлять с учётом того, что в неё попали игроки, которые не вошли в свои национальные команды и смогли бы сыграть в матче со сборной России в предстоящий сбор. Но даже при таком раскладе выбор игроков вполне приличный, поэтому будем руководствоваться принципом наибольшего количества проведённых матчей в текущем сезоне РПЛ и величиной трансферной стоимости при включении того или иного игрока в сборную легионеров.

Место голкипера оказалось одним из самых проблемных. В чемпионате России подавляющее большинство вратарей имеет российский паспорт. Поэтому пост №1 пришлось отдать Хидаету Ханкичу из «Ростова», проведшему в текущем сезоне РПЛ всего два матча, в которых пропустил 4 мяча. Шанс у сборной России забить остаётся. Но для этого нужно пройти оборонительные редуты, которые представлены тремя защитниками из Бразилии: Дугласом Сантосом, Нино (оба – «Зенит») и Витором Торменой из «Краснодара». Отметим, что для Дугласа Сантоса эта игра стала бы хорошей проверкой и возможностью попасть в сборную России. Тем более что Валерий Карпин этот вариант не исключает.

Полузащитники и нападающие

В линии полузащиты пришлось отбирать игроков с особой тщательностью. Слишком высока конкуренция, да и вызовы в свои национальные сборные не позволяют взять лучших. Но не обойдётся без самого дорогого игрока чемпионата России Вендела, который оценивается в 20 млн евро. Пару в центре полузащиты составит ему Клаудиньо, который пока что не забивал в сезоне-2024/2025, но зато отдал пять голевых передач в 13 матчах. Разбавят компанию из «Зенита» «москвичи» Эсекьель Барко («Спартак»), Бителло («Динамо» Москва») и Миралем Пьянич (ЦСКА). Выбор последнего обусловлен вызовом большого количества полузащитников в свои национальные сборные. Эдуард Сперцян или Вильмар Барриос, вероятно, принесли бы больше пользы сборной легионеров, но Пьянич должен добавить опыта и статуса команде соперника в связи с их отсутствием.

В линию атаки по тем же причинам пришлось включить игрока «Зенита» Педро, который в 14 матчах текущего сезона РПЛ провёл на поле 48% времени и забил всего три мяча. Зато он сможет повысить эффективность Лусиано Гонду, который уже привык к своим одноклубникам и за девять матчей отличился шесть раз. Правда, в последних матчах один из самых ярких новичков чемпионата России «зачехлил» свою пушку. При иных днях проведения матча вполне интересно выглядела бы в атаке пара лучших иностранных бомбардиров РПЛ Джон Кордоба – Манфред Угальде, которые забили по восемь мячей после первого круга.

Из 11 человек в сборной легионеров шестеро представляют «Зенит», по одному игроку из «Спартака», «Динамо», «Краснодара», ЦСКА и «Ростова». По странам, безусловно, лидирует Бразилия, которая поставит 7 человек, следом идут Босния и Герцеговина и Аргентина – по два человека. Получился вполне боеспособный состав, который не просто смог бы навязать борьбу сборной России, но и выглядел бы фаворитом встречи.

Потенциальный состав сборной легионеров РПЛ, не вызванных в свои национальные сборные

Игрок Клуб Страна Хидает Ханкич «Ростов» Босния и Герцеговина Дуглас Сантос «Зенит» Бразилия Нино «Зенит» Бразилия Витор Тормена «Краснодар» Бразилия Вендел «Зенит» Бразилия Эсекьель Барко «Спартак» Москва Аргентина Клаудиньо «Зенит» Бразилия Бителло «Динамо» Москва Бразилия Миралем Пьянич ЦСКА Москва Босния и Герцеговина Педро «Зенит» Бразилия Лусиано Гонду «Зенит» Аргентина

Константин ЛИЦИН