Сборная легионеров чемпионата России обыграла бы сборную России

Сборная России достаточно долго выбирала соперников в текущий сбор. В итоге остановилась на национальных командах Сирии и Брунея, хотя было мнение, что стоит поискать и более серьёзные варианты, среди которых предполагалась сборная легионеров РПЛ. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» составляет символическую сборную легионеров РПЛ и прогнозирует её результат в матче против сборной России.
Вратарь и защитники
Сразу отметим, что символическую сборную будем составлять с учётом того, что в неё попали игроки, которые не вошли в свои национальные команды и смогли бы сыграть в матче со сборной России в предстоящий сбор. Но даже при таком раскладе выбор игроков вполне приличный, поэтому будем руководствоваться принципом наибольшего количества проведённых матчей в текущем сезоне РПЛ и величиной трансферной стоимости при включении того или иного игрока в сборную легионеров.
Место голкипера оказалось одним из самых проблемных. В чемпионате России подавляющее большинство вратарей имеет российский паспорт. Поэтому пост №1 пришлось отдать Хидаету Ханкичу из «Ростова», проведшему в текущем сезоне РПЛ всего два матча, в которых пропустил 4 мяча. Шанс у сборной России забить остаётся. Но для этого нужно пройти оборонительные редуты, которые представлены тремя защитниками из Бразилии: Дугласом Сантосом, Нино (оба – «Зенит») и Витором Торменой из «Краснодара». Отметим, что для Дугласа Сантоса эта игра стала бы хорошей проверкой и возможностью попасть в сборную России. Тем более что Валерий Карпин этот вариант не исключает.
Полузащитники и нападающие
В линии полузащиты пришлось отбирать игроков с особой тщательностью. Слишком высока конкуренция, да и вызовы в свои национальные сборные не позволяют взять лучших. Но не обойдётся без самого дорогого игрока чемпионата России Вендела, который оценивается в 20 млн евро. Пару в центре полузащиты составит ему Клаудиньо, который пока что не забивал в сезоне-2024/2025, но зато отдал пять голевых передач в 13 матчах. Разбавят компанию из «Зенита» «москвичи» Эсекьель Барко («Спартак»), Бителло («Динамо» Москва») и Миралем Пьянич (ЦСКА). Выбор последнего обусловлен вызовом большого количества полузащитников в свои национальные сборные. Эдуард Сперцян или Вильмар Барриос, вероятно, принесли бы больше пользы сборной легионеров, но Пьянич должен добавить опыта и статуса команде соперника в связи с их отсутствием.
В линию атаки по тем же причинам пришлось включить игрока «Зенита» Педро, который в 14 матчах текущего сезона РПЛ провёл на поле 48% времени и забил всего три мяча. Зато он сможет повысить эффективность Лусиано Гонду, который уже привык к своим одноклубникам и за девять матчей отличился шесть раз. Правда, в последних матчах один из самых ярких новичков чемпионата России «зачехлил» свою пушку. При иных днях проведения матча вполне интересно выглядела бы в атаке пара лучших иностранных бомбардиров РПЛ Джон Кордоба – Манфред Угальде, которые забили по восемь мячей после первого круга.
Из 11 человек в сборной легионеров шестеро представляют «Зенит», по одному игроку из «Спартака», «Динамо», «Краснодара», ЦСКА и «Ростова». По странам, безусловно, лидирует Бразилия, которая поставит 7 человек, следом идут Босния и Герцеговина и Аргентина – по два человека. Получился вполне боеспособный состав, который не просто смог бы навязать борьбу сборной России, но и выглядел бы фаворитом встречи.
Потенциальный состав сборной легионеров РПЛ, не вызванных в свои национальные сборные
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|Хидает Ханкич
|«Ростов»
|Босния и Герцеговина
|Дуглас Сантос
|«Зенит»
|Бразилия
|Нино
|«Зенит»
|Бразилия
|Витор Тормена
|«Краснодар»
|Бразилия
|Вендел
|«Зенит»
|Бразилия
|Эсекьель Барко
|«Спартак» Москва
|Аргентина
|Клаудиньо
|«Зенит»
|Бразилия
|Бителло
|«Динамо» Москва
|Бразилия
|Миралем Пьянич
|ЦСКА Москва
|Босния и Герцеговина
|Педро
|«Зенит»
|Бразилия
|Лусиано Гонду
|«Зенит»
|Аргентина
Константин ЛИЦИН
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