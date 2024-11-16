Игрок Брунея Эффенди назвал лучшего игрока сборной России

Полузащитник сборной Брунея Шаффи Эффенди в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о минувшем матче со сборной России.

Напомним, товарищеская встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 11:0 в пользу российской команды.

— Очень понравилась атмосфера на стадионе. Это был ценный опыт для каждого из нас.

— Кого вы бы выделили в составе сборной России?

— Седьмой номер, Андрей Мостовой. Великолепный футболист!

В игре с Брунеем Мостовой провел на поле все 90 минут и отметился одним забитым мячом. Для 27-летнего игрока это гол стал третьим в футболке национальной команды.