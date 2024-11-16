Бородюк — о победе России над Брунеем: «Забили – молодцы»

Известный тренер Александр Бородюк высказался о крупной победе сборной России над Брунеем. Товарищеская встреча, состоявшаяся в Краснодаре, завершилась со счетом 11:0.

«Что здесь говорить? Забили – молодцы. Но такой соперник – это большой уровень? После матча с Сирией поделюсь впечатлениями, а сейчас нет смысла», — приводит слова Бородюка «ВсеПроСпорт».

Стоит сказать, что победа над Брунеем стала самой крупной в истории российской сборной.

Товарищеская игра между Россией и Сирией пройдет во вторник, 19 ноября. Поединок состоится на домашней арене волгоградского «Ротора». Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:30 по мск.