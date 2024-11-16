Бышовец — о разгромной победе сборной России: «Избиение младенцев»

Известный тренер Анатолий Бышовец рассказал о своих впечатлениях от минувшей победы сборной России над командой Брунея.

Контрольная встреча завершилась со счетом 11:0 в пользу команды Валерия Карпина.

Бышовец признался, что у него нет никаких впечатлений, так как такой крупный счет перечеркивает все впечатления.

— Что касается игры, комментировать здесь, собственно, нечего: избиение младенцев, — цитирует Бышовца «ВсеПроСпорт».

Во вторник, 19 ноября, сборная России проведет свой следующий товарищеский матч. Соперником нашей команды станет Сирия. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.