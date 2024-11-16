Васильев — о разгроме Брунея: «Лучше так, чем играть между собой»

Известный биатлонист Дмитрий Васильев прокомментировал крупную победу сборной России в товарищеской игре с Брунеем.

Напомним, встреча, которая была в Краснодаре, завершилась со счетом 11:0 в пользу команды Валерия Карпина.

«Лучше уж хоть так, чем сидеть дома или играть между собой. Сам счет показал колоссальную разницу в классе, научиться чему-то в матчах с такими командами сложно», — приводит слова Васильева «ВсеПроСпорт».

При этом эксперт отметил, что игроки сборной России все равно молодцы, ведь до последнего старались забить как можно больше. Если бы выиграли 5:2, то это было бы позорно, а так удалось не пропустить, подчеркнул Васильев.

Следующий матч сборная России проведет 19 ноября против Сирии. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск.