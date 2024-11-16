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В Сирии оценили сборную России: «Одна из сильнейших команд мира»

16 Ноября 2024 • 19:04 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Сирия
19.11 19:30

Эмад Амири, который является директором по коммуникациям в Сирийской ассоциации футбола, высказался о предстоящем товарищеском матче против России. Амири указал на высокий уровень команды Валерия Карпина.

«Сборная России – одна из сильнейших команд мира, поэтому нам будет очень сложно. Тяжело, но Сирия – тоже хорошая команда, и российские фанаты увидят совершенно другой уровень игры после матча в Краснодаре», - цитирует Амири Sport24.

В пятницу в Краснодаре сборная России разгромила Бруней со счётом 11:0. Матч против Сирии команда Валерия Карпина проведёт в Волгограде во вторник, 19 ноября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени.

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Сборная России Сборная Сирии Эмад Амири ещё теги

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РОССИЯ СИРИЯ
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Комментарии (1) Все комментарии
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ЯРЫЙ БРЮС
16 Ноября 2024 в 19:49
ну на фоне Брунея и Сирии конечно )))
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