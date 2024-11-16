В Сирии оценили сборную России: «Одна из сильнейших команд мира»

Эмад Амири, который является директором по коммуникациям в Сирийской ассоциации футбола, высказался о предстоящем товарищеском матче против России. Амири указал на высокий уровень команды Валерия Карпина.

«Сборная России – одна из сильнейших команд мира, поэтому нам будет очень сложно. Тяжело, но Сирия – тоже хорошая команда, и российские фанаты увидят совершенно другой уровень игры после матча в Краснодаре», - цитирует Амири Sport24.

В пятницу в Краснодаре сборная России разгромила Бруней со счётом 11:0. Матч против Сирии команда Валерия Карпина проведёт в Волгограде во вторник, 19 ноября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени.