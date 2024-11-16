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«С нами такого счёта не будет»: В сборной Сирии высказались о победе России 11:0

16 Ноября 2024 • 18:55 Комментировать
РОССИЯ
...
Сирия
19.11 19:30

В пятницу вечером сборная России в Краснодаре разгромила Бруней со счётом 11:0. Теперь команда Валерия Карпина будет готовиться к игре против Сирии. Эмад Амири, который в Сирийской ассоциации футбола занимает пост директора по коммуникациям, не ожидает столь крупного счёта.

«Мы смотрели матч Брунеем, но счёт нашей игры с Россией предугадать не можем. Просто команда Брунея – слабая сборная, а в матче с нами будет совсем другая игра и счёт», - цитирует Амири Sport24.

Матч между сборными России и Брунея пройдёт во вторник, 19 ноября. Стартовый свисток на стадионе в Волгограде прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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Сборная России Сборная Сирии Эмад Амири сборная Брунея ещё теги

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