Пиво, стриптиз и танцы под МакSим: Футболисты Брунея повеселились после поражения 0:11 от России

В пятницу вечером сборная Брунея проиграла России в товарищеском матче со счётом 0:11. Судя по всему, команда Брунея не очень расстроилась из-за столь крупного результата. Телеграм-канал Kub Mash опубликовал кадры, на которых игроки после матча проводят время в развлекательных заведениях.

По данным источника, футболисты Брунея побывали в стриптиз-баре и даже в ночном клубе. Там спортсмены не только пили пиво, но и танцевали под известную песню «Знаешь ли ты» певицы МакSим.

Отмечается, что руководители сборной Брунея запрещали футболистам развлекаться, но, очевидно, запреты были проигнорированы.