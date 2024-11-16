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Пиво, стриптиз и танцы под МакSим: Футболисты Брунея повеселились после поражения 0:11 от России

16 Ноября 2024 • 18:16 Комментировать

В пятницу вечером сборная Брунея проиграла России в товарищеском матче со счётом 0:11. Судя по всему, команда Брунея не очень расстроилась из-за столь крупного результата. Телеграм-канал Kub Mash опубликовал кадры, на которых игроки после матча проводят время в развлекательных заведениях.

По данным источника, футболисты Брунея побывали в стриптиз-баре и даже в ночном клубе. Там спортсмены не только пили пиво, но и танцевали под известную песню «Знаешь ли ты» певицы МакSим.

Отмечается, что руководители сборной Брунея запрещали футболистам развлекаться, но, очевидно, запреты были проигнорированы.

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Евро-Футбол.Ру,
сборная Брунея
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