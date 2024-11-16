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11:0 против Брунея — победа, которая ставит больше вопросов, чем дает ответов

16 Ноября 2024 • 18:01 Комментировать (1)
РОССИЯ
11:0
Бруней

А ведь есть победы, которые на самом деле являются поражениями, согласитесь? Матч в Краснодаре, завершившийся историческим разгромом Брунея со счетом 11:0, парадоксальным образом, можно отнести именно к такой категории.

Да, формально все выглядит безупречно: новый рекорд сборной России, первый гол уже на 59-й секунде, дебютные мячи для молодых игроков, праздник для более 26 тысяч зрителей. Но за этой глянцевой обложкой скрывается совсем другая история — история о том, как российский футбол оказался в тупике, из которого пока не видно достойного выхода.

Анатомия «успеха»

Представьте себе боксера-тяжеловеса, который, оказавшись в вынужденной изоляции от элитных соперников, начинает проводить показательные поединки с юниорами полулегкого веса. Да, он может праздновать победы. Да, он может бить рекорды. Но становится ли он от этого лучше как спортсмен?

Прошедший матч напоминал именно такую ситуацию. Брунейские футболисты, при всем уважении к их самоотдаче, продемонстрировали уровень среднего любительского клуба. Три гола в ворота соперника к 10-й минуте красноречиво говорят о разнице в классе, которая была настолько велика, что даже местами не очень уверенная игра россиян в первом тайме не могла помешать голам влетать в ворота с пугающей регулярностью.

Зеркало реальности

Но главный вопрос даже не в том, нужны ли такие матчи сборной России. Главный вопрос в том, что они обнажают реальность, в которой оказался отечественный футбол. Когда команда Валерия Карпина, собранная из игроков РПЛ, порой испытывает проблемы с построением атак против сборной, занимающей 184-е место в рейтинге ФИФА, это повод задуматься о глубине кризиса, не так ли?

Показательный момент произошел при счете 0:9, когда вратарь Агкацев чудом спас команду от гола с центра поля. Этот эпизод — как метафора всего матча: даже в игре с «любительской» командой мы умудряемся создавать себе проблемы.

Что дальше?

Впереди матч с Сирией — еще один соперник из азиатской футбольной семьи, куда некоторые горячие головы предлагали перейти российскому футболу. После вчерашнего матча эти разговоры выглядят особенно нелепо. Регулярные встречи с командами уровня Брунея, многочасовые перелеты, проблемы с инфраструктурой — вот что ждало бы нас на этом пути.

Валерий Карпин после матча был непривычно немногословен. Возможно, потому что понимал: такие победы только создают иллюзию прогресса. Реальность же такова, что российский футбол нуждается не в рекордных победах над любителями, а в системных решениях, которые позволят вернуться в конкурентную среду, где каждый матч — это вызов, а не формальность.

Вчерашние 11 мячей в воротах Брунея — это не повод для гордости. Это повод задуматься о том, как мы дошли до жизни такой, и главное — как из нее выбираться. Потому что футбол — это прежде всего конкуренция. А в матче с Брунеем ее не было даже намека.

P.S. А пока где-то в Тольятти наверняка вздыхает Артём Дзюба. В такой игре он мог бы единолично побить все бомбардирские рекорды сборной. Но, возможно, его отсутствие — это как раз тот редкий случай, когда футбольные боги проявили милосердие. Некоторые рекорды лучше оставить в покое...

Арташес ВАГАНЯНЦ

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России

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Комментарии (1) Все комментарии
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Vandalism
16 Ноября 2024 в 18:46
"Это повод задуматься о том, как мы дошли до жизни такой, и главное — как из нее выбираться." - вопрошает автор. Походу с февраля 2022 года он живет на планете Нибиру и ваще не в курсе о том что тут в мире происходит
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