Агент Батракова: «Первый гол за сборную — это приятно, но не более того»

Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы хавбека «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о дебютном голе своего клиента за сборную России.

19-летний Батраков дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Брунеем, выйдя на замену на 77-й минуте. Молодому хавбеку хватило двух минут, чтобы забить первый мяч за национальную команду.

«Первый гол за сборную — это приятно. Но не более того. Просто приятный эпизод, который он реализовал и занес в свою копилку голевых действий», — приводит слова агента Metaratings.

Кузьмичёв надеется, что в следующем матче против Сирии Батраков выйдет в стартовом составе и снова забьет.

Товарищеская игра между Россией и Сирией пройдет 19 ноября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:30 по мск.