Кривцов — о разгроме Брунея: «Изи катка»

Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов поделился комментарием о разгромной победе сборной России в минувшем матче с Брунеем.

Товарищеская встреча завершилась со счетом 11:0. Сам Кривцов вышел в стартовом составе российской сборной и провел на поле 60 минут, сделав за это время гол+пас.

«Описать матч с Брунеем песней? Не могу. Одним словом — прекрасно. Изи катка? Ну, конечно», — приводит слова Кривцова портал «РБ Спорт».

19 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся в Волгограде со сборной Сирии. Начало поединка запланировано на 19:30 по столичному времени.