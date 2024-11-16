Тренер Брунея готов на матч-реванш против России

Винисиус Соарес, который работает на должности главного тренера сборной Брунея, высказался о возможном проведении ответного матча против России.

«Мы будем рады сыграть со сборной России ещё один матч, если будет такая возможность. Это отличная идея! Мы готовы пригласить сборную России к нам в гости и отыграть ещё один матч, но уже в Брунее», - цитирует Соареса Metaratings.

Винисиус Соарес отметил, что сборная Брунея была впечатлена уровнем футболистов российской национальной команды.

Напомним, что в пятницу вечером сборная России разгромила Бруней в Краснодаре со счётом 11:0. Теперь команда Валерия Карпина будет готовиться к товарищеской игре против Сирии. Команды сыграют во вторник, 19 ноября.