Тренеру сборной Мексики разбили голову после матча

В ночь с пятницы на субботу, если говорить о европейском времени, проходил матч между сборными Гондураса и Мексики. «Ацтеки» разочаровали своих болельщиков, потерпев поражение со счётом 0:2. После завершения игры произошёл неприятный инцидент. Тренер мексиканской сборной Хавьер Агирре получил рассечение головы после того, как в него прилетел предмет с трибун. В прессе пишут о том, что в Агирре прилетела пивная банка.

Стоит отметить, что после получения болезненного удара Агирре продолжил жать руки соперникам, как будто ничего не произошло.

В ночь со вторника на среду сборная Мексики примет Гондурас в ответном четвертьфинале Лиги наций КОНКАКАФ.