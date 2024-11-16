Кафельников: «У меня нет интереса к сборной и футболу в России»

Бывший теннисист Евгений Кафельников отреагировал на победу сборной России над Брунеем в товарищеском поединке.
«Я даже не знал, что сборная России сейчас играет. Разгромили Бруней? И что теперь... У меня нет интереса к нашей сборной и футболу в России в целом», - передает слова Кафельникова «РБ Спорт».
Сборная России принимала национальную команду Брунея на стадионе в Краснодаре. Подопечные Валерия Карпина разгромно победили соперника со счетом 11:0. Это самая крупная «виктория» в истории российской команды.
В следующем спарринге России будет противостоять Сирия. Поединок пройдет 19 ноября в Волгограде.
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