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Круговой - о разгроме Брунея 11:0: «Всех с победой!»

16 Ноября 2024 • 14:31 Комментировать

Фланговый защитник столичного ЦСКА и сборной России Данил Круговой высказался по итогам товарищеского поединка против национальной команды Брунея.

«Всегда рад возможности надеть футболку сборной. Всех с победой! Ну, а мы будем работать дальше», - оставил сообщение Круговой в своих социальных сетях.

Напомним, что товарищеская встреча сборных России и Брунея прошла на стадионе в Краснодаре. Подопечные Валерия Карпина одержали легкую победу со счетом 11:0. В этой встрече Круговой сделал три голевые передачи.

Следующий спарринг Россия проведет против Сирии. Встреча пройдет в Волгограде 19 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Данил Круговой сборная Брунея ещё теги
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