Бруней готов к ответному матчу с Россией после 0:11

Сборная Брунея будет не против сыграть еще один поединок против национальной команды России. Об этом в разговоре с журналистами высказалась руководитель отдела соревнований ассоциации футбола страны Эммиелия Картиена.

«Наша сборная проиграла, но мы получили опыт. Возможен ли ответный матч, но уже в Брунее? Не общались на этот счет. Но это была бы отличная идея!» - передает слова Картиены Sport24.

Матч сборных России и Брунея состоялся на стадионе в Краснодаре 15 ноября. Подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу со счетом 11:0. В следующем спарринге россиянам будет противостоять сборная Сирии.