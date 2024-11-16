Гаврилов: «Даже сборная ветеранов «Спартака» обыграла бы Бруней»

Экс-футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с журналистами поделился мнением о вчерашней товарищеской встрече сборных России и Брунея.

«Такое впечатление как будто сборная Брунея впервые увидела мяч. Результат говорит сам за себя. Для меня это несерьезно. Даже сборная ветеранов «Спартака» обыграла бы их», - приводятся слова Гаврилова на страницах «Спорт-Экспресса».

Матч между Россией и Брунеем состоялся на стадионе в Краснодаре и завершился победой хозяев со счетом 11:0.

Следующий контрольный поединок команда Валерия Карпина сыграет с Сирией. Спарринг пройдет на стадионе в Волгограде в начале следующей недели.