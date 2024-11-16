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Деменко: «Бруней – самый слабый соперник, против кого мы выходили на поле, любители играют лучше» эксклюзив

16 Ноября 2024 • 13:10 Комментировать
РОССИЯ
11:0
Бруней

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о разгромной победе сборной России под Брунеем, 11:0, в товарищеском матче. 

- Как вам матч с Брунеем?

- Я понимаю, что ребята настраивались на эту игру, но что за уровень у данного соперника? Да, зрители и ребята получили положительные эмоции от одиннадцати забитых мячей, но я не ожидал, что голов будет так много. Хотя был уверен, что мы купно выиграем.

- Какой уровень у сборной Брунея вы поняли? Это ФНЛ, Вторая лига…

- Есть любительские команды, которые играют лучше. Это самый слабый соперник, против которого мы выходили на поле.

- Тем не менее, был момент, когда сборная Брунея могла забить, и для нашего вратаря это стало очень неожиданным.

- Любая команда, даже самая слабая, всегда за матч хоть один момент да создаст. Невозможно играть без ошибок. Это нормальное явление. Даже если бы мы пропустили, ничего страшного не было бы. 

- Такой счет не расслабит наших игроков перед матчем с Сирией?

- Не думаю. Там будет другая игра и состав. Выйдут ребята, которые не принимали участие во вчерашней встрече. В любом случае это сборная, и для ребят полезно туда съездить. Карпин правильно делает там дисциплину, порядок. По-другому нельзя. 

- У сборной России серия 30:0 за последние пять матчей. Не кажется, что игры с такими соперниками ничего не дают нашей команде?

- С одной стороны да, но с другой – ребята собираются, общаются, есть наработки в тренировочном процессе. Нужно просто выждать время, и когда мы будем играть с более сильными сборными, будет все по-другому. Я понимаю ребят, что прилетать из заграничных клубов очень тяжело. Но ты все равно в составе сборной, и тренер на тебя смотрит. В этом тоже есть польза. Каждый матч дает свои положительные моменты, но, на мой взгляд, такие встречи, как с Брунеем, все-таки лучше не проводить и подождать.

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- То есть вы поддерживаете мнение критиков подобных матчей?

- Да. Я сам находился в сборной и могу судить об этом. Одно дело, когда ты выходишь на игру с хорошими соперниками, там и мотивация, и настрой, и с такими, как Бруней. Отношение совсем другое. Поэтому я и сказал, что лучше подождать и сыграть с более сильными командами. 

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Максим Деменко

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