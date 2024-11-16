Масалитин: «Даже игроки Медиалиги поборолись бы с Брунеем»

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче сборной России с Брунеем.

- Матч с Брунеем был больше как шоу?

- Да, как шоу. Одни вышли играть, а у вторых просто такой уровень на сегодняшний день. Надо отдать должное нашим футболистам, они хорошо настроились, несмотря на то, что многие футболисты сборной Брунея не приехали. Наши ребята вышли и показали свою игру.

- Что скажете о новом голевом рекорде нашей сборной? Стоит ли обращать на него внимание?

- Нет, конечно. Получилось и получилось. Могли и больше забить. Лучше обратить внимание на само качество игры нашей сборной и на ее настрой.

- Бруней – самая слабая сборная на вашей памяти, с которой мы играли?

- Наверное, да. Уровень этой команды таков, что в первом тайме что ни удар, то все им залетало.

- То есть, это уровень даже не ФНЛ, а, максимум Второй лиги?

- Думаю, что даже игроки нашей Медиалиги поборолись бы с Брунеем.

- Тем не менее, был момент, когда сборная Брунея могла и забить.

- Когда все дается в игре, а соперник слабый, ты позволяешь себе какие-то вольности. Но даже если бы гости забили, на игру это никак не повлияло бы.

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- Такой счет не расслабит наших игроков перед матчем с Сирией?

- Если, они профессионалы и знают свой уровень, то нет. Понятно, что в подсознании это может сидеть, но тут все зависит от самодисциплины. Надо уметь правильно переваривать такие победы. Ну и руководство сборной должно контролировать, чтобы не было никакого недонастроя на следующий матч. Все равно надо выстраивать нашей команде хорошую игру. Пусть ребята выйдут на поле и столько же забьют.

- Чего ждете от сирийцев? Не получится такая же история, как с Брунеем?

- Может получиться всякое. Я буду рад, если и в матче с Сирией мы увидим много голов в исполнении сборной России. Только игра покажет, выше ли уровень у Сирии, чем у Брунея. Мы же не знаем эти сборные. И об их уровне можем судить по счету на табло после матча.

- У сборной России серия 30:0 за последние пять матчей. Вам не кажется, что игры с такими соперниками ничего не дают нашей команде?

- Нам не приходится выбирать соперников. Кто соглашается, с тем и надо играть. Понятно, что это будут футбольные карлики. Но, все равно наша сборная должна жить и развиваться. У нас сложная ситуация, и надо сделать так, чтобы мы из нее вышли сильными и конкурентоспособными. Рано или поздно все равно санкции снимут.

Елена Григорьевская