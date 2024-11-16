Колосков подвёл итоги матча России и Брунея

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС, высказался о крупной победе сборной России над командой Брунея в товарищеском поединке.

«Игра показала, что интерес к сборной огромный. Ее любят, поддерживают. Собрались футболисты, пообщались, узнали требования тренерского штаба. Все извлекли пользу», - передает слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России одержала рекордную победу со счетом 11:0. Ранее самой крупной была победа над Сан-Марино – 9:0.

В следующем товарищеском матче подопечные Валерия Карпина примут в Волгограде Сирию. Поединок состоится во вторник, 19 ноября.