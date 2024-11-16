Батраков объяснил, почему не праздновал гол Брунею

Хавбек сборной России Алексей Батраков высказался о дебютном поединке и голе за сборную России.

«Планировал выйти и выполнить установку тренера. Это дебют мечты - выйти и сразу забить? Да! Почему гол не праздновал? 10:0, мне кажется праздновать не совсем правильно», - передает слова 19-летнего полузащитника пресс-служба национальной команды.

Товарищеская встреча сборных России и Брунея состоялась на стадионе в Краснодаре. Подопечные Валерия Карпина одержали крупную победу со счетом 11:0.

В следующем поединке российская команда примет сборную Сирии. Спарринг пройдет на стадионе в Волгограде 19 ноября.