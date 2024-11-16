Гойкович: «Матч России и Брунея – это странно»

Бывший футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился мнением о прошедшей товарищеской встрече между сборными России и Брунея. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали легкую победу над экзотическими гостями со счетом 11:0.
«Наверное, сборная России использовала всех соперников, с которыми могла сыграть, которые согласились бы. Но в любом случае нужно собирать команду. Но матчи с Брунеем - это странно», - передает слова Гойковича «РБ Спорт».
В следующем контрольном поединке сборная России на стадионе в Волгограде примет национальную команду Сирии. Встреча состоится во вторник, 19 ноября.
Бан пользователя