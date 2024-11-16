Мостовой высказал сомнение по матчу Сирии против России

Экс-футболист московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем поединке между сборными России и Сирии.

«Приедут ли они вообще с футболистами? Бруней-то приехал без футболистов. Серьёзно к таким матчам относиться нельзя. Выпусти сейчас на поле ребят с Матча легенд - мы выиграем 10:0», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Поединок между Россией и Сирией состоится на стадионе в Волгограде 19 ноября.

Напомним, что накануне подопечные Валерия Карпина встречались со сборной Брунея. Российская команда одержала разгромную победу со счетом 11:0.