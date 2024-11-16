Пальцев: «В матче с Брунеем была цель побить рекорд»

Защитник сборной России Валентин Пальцев поделился мыслями о вчерашней товарищеской встрече против национальной команды Брунея.
«Знал про рекорд сборной России в матче с Сан-Марино. Была цель побить его в матче с Брунеем. Установка Карпина - реализовывать свои моменты и не допускать их у своих ворот», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что товарищеский матч сборных России и Брунея состоялся 15 ноября на стадионе в Краснодаре. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали разгромную победу со счетом 11:0.
В следующей встрече российские футболисты померяются силами с национальной командой Сирии. Игра пройдет 19 ноября.
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