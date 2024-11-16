Газзаев объяснил победу России со счётом 11:0

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о вчерашнем товарищеском поединке между сборными России и Брунея.

«Россия в рейтинге ФИФА занимает 34-е место, а сборная Брунея - 189-е место. Вот вам и результат», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что матч сборных России и Брунея состоялся на стадионе в Краснодаре. Подопечные Валерия Карпина разгромно победили гостей со счетом 11:0.

Следующий спарринг российская сборная проведет против национальной команды Сирии. Встреча состоится во вторник, 19 ноября, на стадионе в Волгограде.