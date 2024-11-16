Селюк: «С Брунеем должен был играть Александр Мостовой, а не Андрей»

В товарищеском поединке сборная России разгромила команду Брунея со счетом 11:0. Об этом матче поделился мыслями футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Карпин хочет проверять молодежь на таких соперниках. Наоборот, для стебалова выпустил бы пенсионеров. С этой командой должен выходить Саша Мостовой, а не Андрей! Как раз по уровню», - приводятся слова Селюка на страницах «Спорт-Экспресса».

На вторник, 19 ноября, у сборной России запланирован еще один товарищеский поединок. Противостоять подопечным Валерия Карпина будет национальная команда Сирии. Встреча пройдет на стадионе в Волгограде.