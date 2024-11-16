Мостовой - о победе России 11:0: «Это не футбол»

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о результате товарищеского поединка между сборными России и Брунея. Подопечные Валерия Карпина разгромили соперника со счетом 11:0.
«Если бы у нас вышли Карпин, Онопко и те ребята, которые в матче памяти Черенкова участвовали, то мы бы тоже 10 им забили. Такие матчи не воспринимайте всерьез, это не футбол», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».
В ноябре у сборной России запланирован еще один товарищеский поединок. 19-го числа подопечным Карпина будет противостоять национальная команда Сирии. Встреча состоится на стадионе в Волгограде.
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