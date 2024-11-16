Мостовой - о победе России 11:0: «Это не футбол»

«Если бы у нас вышли Карпин, Онопко и те ребята, которые в матче памяти Черенкова участвовали, то мы бы тоже 10 им забили. Такие матчи не воспринимайте всерьез, это не футбол», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».