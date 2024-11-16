Обляков - об 11:0 с Брунеем: «В футболе нет места жалости»

Хавбек сборной России Иван Обляков прокомментировал домашний разгром национальной команды Брунея в товарищеском матче. Хозяева победили на стадионе в Краснодаре со счетом 11:0.

«Бруней - не самая сильная команда. Мы играли в свой футбол. Хорошо, что забили так много. В футболе нет места жалости. Если можем забивать, значит, нужно это делать», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что Россия одержала самую крупную победу в своей истории. Ранее самый крупный счет был в игре против Сан-Марино – 9:0.

В следующем товарищеском поединке сборная России на стадионе в Волгограде встретится с национальной командой Сирии. Спарринг состоится во вторник, 19 ноября.