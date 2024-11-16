Губерниев сравнил вратаря сборной Брунея с семиклассником после 0:11

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с представителями СМИ высказался о разгромной победе сборной России над командой Брунея в товарищеской встрече.

«Видел яркие забитые мячи в сторону вратаря, который вообще не прыгает, ощущение, что семиклассник в воротах играл. Мы играли с любителями, но был полный стадион», - передает слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок сборных России и Брунея состоялся на стадионе в Краснодаре 15 ноября. Команда Валерия Карпина разгромила соперника со счетом 11:0. В следующем спарринге, запланированном на 19 ноября, россиянам будет противостоять Сирия.