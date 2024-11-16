Вратарь Брунея высказался об 11 голах от сборной России

Страж ворот национальной команды Брунея Хефри Сиафик прокомментировал крупное поражение от сборной России в контрольной встрече. Матч завершился со счетом 11:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.
«Очень расстроен, что мне забили 11, и мы проиграли с крупным счетом. Для меня это первый раз, когда я играю против России, и когда я играю на таком большом стадионе», - передает слова голкипера «Спорт-Экспресс».
Напомним, что спарринг состоялся на стадионе в Краснодаре.
Следующий товарищеский матч сборная России проведет в Волгогораде против Сирии. Встреча состоится 19 ноября.
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