Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Вратарь Брунея высказался об 11 голах от сборной России

16 Ноября 2024 • 09:18 Комментировать

Страж ворот национальной команды Брунея Хефри Сиафик прокомментировал крупное поражение от сборной России в контрольной встрече. Матч завершился со счетом 11:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

«Очень расстроен, что мне забили 11, и мы проиграли с крупным счетом. Для меня это первый раз, когда я играю против России, и когда я играю на таком большом стадионе», - передает слова голкипера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что спарринг состоялся на стадионе в Краснодаре.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет в Волгогораде против Сирии. Встреча состоится 19 ноября.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Брунея Хефри Сиафик ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Салах: Все мы уйдём из «Ливерпуля» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Реал» готов продать Винисиуса за 250 млн евро при одном условии «Реал» выберет из двух суперфорвардов - названы имена Фернандеш: «Есть много вещей, которые вы не знаете о Криштиану Роналду» Карпин сделал предложение Дзюбе и Кержакову Рамос предложил свои услуги «Реалу» – известен ответ Стало известно, кто сыграет в защите «Реала» в матче с «Ливерпулем» Саа назвал первую ошибку Аморима в «Манчестер Юнайтед» Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Криштиану Роналду получил новую награду Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
Спортивные новости
«Вашингтон» переиграл «Колорадо», Овечкин отметился ассистом «Ак Барс» в овертайме дожал СКА в матче КХЛ Медведев не смог выйти в полуфинал Итогового турнира АТР, уступив Синнеру «Спартак» разобрался с «Северсталью» в матче КХЛ Корешков спрогнозировал, сколько раундов будет длиться бой Шары Буллета и Пейджа на турнире UFC в Саудовской Аравии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Ноября
09:30 · Чемпионат мира 2026
Обляков - об 11:0 с Брунеем: «В футболе нет места жалости»
09:23 · Чемпионат мира 2026
Губерниев сравнил вратаря сборной Брунея с семиклассником после 0:11
09:18 · Чемпионат мира 2026
Вратарь Брунея высказался об 11 голах от сборной России
15 Ноября
23:16 · Чемпионат мира 2026
Лантратов похвалил сборную Брунея
23:11 · Чемпионат мира 2026
Ташуев: «Я бы тоже забил Брунею»
23:04 · Чемпионат мира 2026
Аршавин – о матче с Брунеем: «Просто представление и хорошо, что раз в году»
22:54 · Чемпионат мира 2026
Только по воротам одной команды сборная России нанесла ударов больше, чем по воротам Брунея
22:01 · Чемпионат мира 2026
Карпин рассказал, что ему не понравилось в игре со сборной Брунея
21:56 · Чемпионат мира 2026
Карпин – о Батракове: «Видно, что мальчик с хорошей головой»
21:51 · Чемпионат мира 2026
Карпин – о победе над Брунеем: «Порадовало отношение, независимо от силы»
21:47 · Чемпионат мира 2026
Мостовой – о сборной Брунея: «Это не футболисты, конечно, надо себя уважать»
21:43 · Чемпионат мира 2026
Тренер сборной Брунея: «0:11 – это не позор»
21:33 · Чемпионат мира 2026
Канчельскис – об игре с Брунеем: «Это бардак, смотреть было смешно» 2
21:29 · Чемпионат мира 2026
Круговой: «Отдадим должное сопернику – они бились до конца»
21:25 · Чемпионат мира 2026
Булыкин – о матче с Брунеем: «А что делать?»
20:28 · Чемпионат мира 2026
Пономарёв предложил организовать турнир с участием сборной России
20:17 · Чемпионат мира 2026
Агкацев дебютировал за сборную России на родном стадионе в Краснодаре
20:07 · Чемпионат мира 2026
Бузникин — об игре с Брунеем: «Эта история про антураж, а не про спортивное состязание»
19:52 · Чемпионат мира 2026
Сборная России забила команде Брунея четыре безответных гола в первом тайме
19:45 · Чемпионат мира 2026
Обляков впервые в карьере оформил дубль за сборную России
19:38 · Чемпионат мира 2026
Мостовой — о матче Россия – Бруней: «Нельзя это было делать, это безобразие» 1
19:33 · Чемпионат мира 2026
Россия - Бруней: прямая трансляция, составы, онлайн - 11:0
19:29 · Чемпионат мира 2026
Сборная России забила три гола Брунею к десятой минуте
19:19 · Чемпионат мира 2026
Самедов: «Лучше сборной России было бы сыграть со сборной легионеров РПЛ»
18:32 · Чемпионат мира 2026
Камоцци уверен, что Соболев вернётся в сборную России
Все новости