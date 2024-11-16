11:0 не предел: 5 сборных, на которых Россия может устанавливать рекорды

Сборная России в Краснодаре подарила яркие эмоции болельщикам как на стадионе, так и у телеэкранов. Команда Валерия Карпина уничтожила, растоптала, проехала катком по сборной Брунея, о которой большинство болельщиков и не слышали. Одиннадцать мячей побывало в воротах голкипера Азиза Элиаса, но ему не привыкать – обычная практика, когда он тащит из сетки ворот от 10 мячей за матч.

Но мы поговорим о том, кто ещё может удивить болельщиков и футбольных экспертов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет самых невероятных, самых экзотичных и удивительных потенциальных соперников для сборной России на следующие сборы.

Шри-Ланка

Как-то в студии «Матч ТВ» идею провести матч против сборной Мальдивов предложил Андрей Аршавин. Бывший игрок «Арсенала» и «Зенита» заявил, что будет интересно, когда эксперты на телекартинке будут в шортах на пляже рассказывать о футболе в непринуждённой обстановке. Можно кокос с трубочкой в руки вручить и одеть всех в рубашку с изображением пальм, будет круто.

Что можно сказать об этой сборной? Бруней встречался с Шри-Ланкой в 2024 году и дважды побеждал со счётом 1:0. Если Бруней побеждал эту сборную, то что может с ней сделать Россия? В этом материале не про это.

Мьянма

Ещё одно государство из Юго-Восточной Азии, до недавнего времени страна была известна как Бирма. Интересно, что команда играла в отборе на чемпионат мира 2026 года, но вылетела во втором этапе (в Азии играют в три этапа). Если интересно, то в первом этапе против сборной Макао сборная Мьянмы победила в первом матче 5:1, а во втором сыграла вничью, этот результат и позволил пройти дальше. Ну а в группе против Японии, Северной Кореи и Сирии команда набрала 1 очко и завершила соревнования с разницей -25 после шести матчей.

Вануату

По-настоящему экзотика для любого среднестатистического человека. Вануату – страна, которая находится вблизи Австралии, располагается на 83 островах архипелага. Интересно, что на гербе изображён папуас с копьём.

Посмотрев результаты команды после матча с Брунеем, сложилось стойкое ощущение, что это вообще непонятная команда, и непонятны её соперники: самое большое поражение 1:8 от Австралии. Да, проскакивают периодические поражения от Новой Каледонии, но там 2:5 или 0:4. А самая крупная победа Вануату зарегистрирована в 2019 году: тогда команда победила Тонга на Тихоокеанских играх со счётом 14:0. Глядя на то, что такое Вануату, лучше поискать соперника в другом месте, иначе второй тайм может превратиться в регби.

Гондурас

Считаю, что невозможно не включить в данный список эту сборную. А шансы на то, чтобы сыграть против Гондураса, довольно высоки, и вот почему: государство находится в Центральной Америке, сборная играла на чемпионате мира (в 2010 году), да и политика не помешает провести этот матч.

В футбол Гондурас играет достаточно успешно для себя. В Лиге наций КОНКАКАФ команда идёт в лидерах с семью очками. То есть побеждала в группе Тринидад и Тобаго, Французскую Гвиану, играла вничью с Ямайкой и проиграла ей же первый матч. Самый крепенький пока что из представленных.

Индия

Сборная Индии печально для себя выступила в отборе на чемпионат мира – 2026. Команда стартовала сразу со второго отборочного раунда, в группе с Катаром, Кувейтом и Афганистаном заняла последнее место. Оценить уровень футбола в Индии сложно, но лучше этого не делать. Учитывая отношения между странами, можно на полном серьёзе рассчитывать, что этот матч может случиться, в этот топ также можно внести и Китай, тем более что молодёжка уже играла.

11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней

Реклама

11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея