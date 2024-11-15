Голкипер национальной сборной России Илья Лантратов похвалил сборную Брунея. Команды встретились вечером пятницы в очном матче в Краснодаре, россияне оформили победу с 11 безответными мячами.

«По сопернику скажу, что они все равно молодцы, пытались играть в футбол, а не просто дубасили мяч вперед. Они играли уважительно к нам», - делится Лантратов с Metaratings.

Напомним, что 19 ноября россиян ожидает матч против сборной Сирии. Пройдёт он в Волгограде на «Волгоград Арене». Сирийская сборная базируется в городе уже несколько дней.

Больше подробностей о разгроме брунейцев в одну калитку – в нашем ревью.