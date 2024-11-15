Ташуев: «Я бы тоже забил Брунею»

Рулевой «Ахмата» Сергей Ташуев оценил разгромную победу сборной России над сборной Брунея. Команды играли друг с другом вечером пятницы, россияне забили гостям 11 безответных голов в Краснодаре.

«Забавные впечатления. Сборная Брунея – это уровень Второй лиги, даже может ещё ниже. Как в боксе бывает спарринг-партнёр, здесь также: побили и отработали бой», - делится Сергей Абуезидович с Metaratings.

19 ноября сборную России ожидает мачт с командой Сирии. Пройдёт он в другом южном российском городе – Волгограде.

«Я бы тоже забил против Брунея, если бы вышел на поле. Молодцы, ребята хорошо отработали», - добавил Ташуев о голах Арсена Адамова и Лечи Садулаева.