Аршавин – о матче с Брунеем: «Просто представление и хорошо, что раз в году»

Вечером пятницы сборная России не пожалела в Краснодаре сборную Брунея и забила азиатской команде 11 безответных голов. Бывший лидер российской национальной сборной Андрей Аршавин поделился своими мыслями об игре.

«Карпин хотел, чтобы забили побольше голов. Все это получилось. Ни о каком спорте в этом матче мы говорить не можем – просто представление и лишь раз в году. Если это будет каждое европейское окно, то это будет фарс. Сборная России правильно отнеслась к сопернику, легко раскатывала», - делится Аршавин с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что во вторник, 19 ноября россиянам будет противостоять соперник более высокого класса, нежели сборная Брунея – сборная Сирии. Пройдёт товарищеский спарринг в Волгограде.

Здесь – о худших игроках сборной России в прошедшем матче.