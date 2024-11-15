Только по воротам одной команды сборная России нанесла ударов больше, чем по воротам Брунея

Вечером пятницы сборная России принимала в Краснодаре сборную Брунея. Россияне оформили победу со счётом 11:0.

Как подсказывают статистики из Opta Sports, лишь раз игроки сборной России наносили больше ударов по воротам за матч, чем в прошедшем пятничном (41). Случилось это в игре со сборной Сан-Марино в июне 2019 года в рамках отбора к чемпионату Европы 2020 года. Тогда россияне под руководством Станислава Черчесова выиграли со счётом 9:0 в Саранске, а пробили по воротам одной из слабейших сборных планеты 45 раз.

Больше подробностей об 11 голах сборной России – здесь. А о худших игроках матча среди представителей сборной России – здесь.