Карпин рассказал, что ему не понравилось в игре со сборной Брунея

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о матче своей команды против сборной Брунея. Игра прошла вечером пятницы. Сборная России одержала крупнейшую победу в истории – 11:0.

«Глобально доволен. Было бы глупо говорить иначе после победы 11:0. Момент, который не понравился — не пошли в прессинг, остальное обсуждать и анализировать смысла нет», - делится Карпин для телеканала «Матч ТВ».

Далее 19 ноября сборную России ожидает матч против сборной Сирии в Волгограде.

Больше подробностей об 11 голах россиян в этом матче – здесь.

Три игрока сборной России, сыгравшие слабо сыграть против Брунея