Карпин – о Батракове: «Видно, что мальчик с хорошей головой»

Валерий Карпин оценил игру своего подопечного по сборной России Алексея Батракова. Он забил в пятницу вечером сборной Брунея в разгромном краснодарском матче – 11:0.

«Леша пока очень нравится. Видно, что мальчик с хорошей головой. И не с точки зрения того, какой он игрок, а с точки зрения отношения, понимания и выполнения всех установок. Внимателен, сконцентрирован и выполняет все просьбы», - сказал Карпин в диалоге с «Матч ТВ».

Батраков, напомним, выступает за родной «Локомотив», первый круг Российской премьер-лиги он завершил в статусе лучшего бомбардира первенства с 10 забитыми голами.

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