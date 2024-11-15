Карпин – о победе над Брунеем: «Порадовало отношение, независимо от силы»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал разгромную победу своих подопечных над сборной Брунея. Команда России разгромила оппонентов дома с неприличным счётом – 11:0.

«Перед игрой говорил, что результат не так важен. Важно отношение, независимо от силы. Ребята порадовали отношением. Поэтому и результат такой, наверное», - делится Карпин для «Чемпионата».

19 ноября россияне сыграют со сборной Сирии в Волгограде.

Больше подробностей о самой крупной победе сборной России в истории – в нашем ревью.

Три худших игрока сборной России в матче с одной из слабейших сборных мира – здесь.