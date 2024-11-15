Мостовой – о сборной Брунея: «Это не футболисты, конечно, надо себя уважать»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о поражении сборной Брунея от российской национальной команды со счётом 0:11.

«Включил первые минуты, хотел посмотреть, как брунейцы выглядят, но, когда увидел этих ребят, мне стало их жалко. Конечно, это не футболисты. Тысячу раз говорил – себя надо уважать и не играть с такими сборными», - делится Мостовой для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России провела очный матч с командой Брунея на домашнем стадионе ФК «Краснодар».

Следующую игру подопечные Валерия Карпина проведут уже в Волгограде, соперником будет сборная Сирии.