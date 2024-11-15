Тренер сборной Брунея: «0:11 – это не позор»

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Соарес высказался о поражении от сборной России со счётом 0:11.

«Это не было никаким позором. Готовились, с уважением относились к российской сборной, это сильная команда. В этой игре нам не удалось себя проявить, но у нас всё впереди. Россия – очень сильный соперник, мы знали, что это будет сложный матч», - приводит слова тренера телеканал «Матч ТВ».

Представитель АФК, сборная Брунея занимает место в конце второй сотни рейтинга ФИФА.

Напомним, что игра прошла в Краснодаре на домашнем стадионе одноимённого футбольного клуба. Больше подробностей о прошедшей встрече – в нашем ревью.

Три игрока сборной России, сыгравшие слабо сыграть против Брунея