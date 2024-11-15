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Канчельскис – об игре с Брунеем: «Это бардак, смотреть было смешно»

15 Ноября 2024 • 21:33 Комментировать
РОССИЯ
11:0
Бруней
окончен

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о пятничном товарищеском матче национальной сборной России. Его команда Валерия Карпина провела против сборной Брунея, забив 11 безответных мячей одной из слабейших сборных АФК.

«Это бардак. Смешно было смотреть. Такие матчи не нужны, лучше сыграть с «Зенитом», «Спартаком» или ЦСКА, хотя бы сопротивление будет. Самим не смешно было? Сыграли бы лучше с «Краснодаром» в этом городе», - делится Канчельскис для телеканала «Матч ТВ».

Игра, напомним, прошла на домашнем стадионе ФК «Краснодар».

Больше подробностей об 11 голах российской команды – в нашем ревью.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Канчельскис сборная Брунея ещё теги

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